Austria verpflichtet isrealischen Teamstürmer

Fußball-Bundesligist Austria Wien hat am Freitagabend die Verpflichtung des israelischen Teamstürmers Alon Turgeman vermeldet. Der 26-Jährige, der in der abgelaufenen Saison an Hapoel Haifa verliehen war, wechselt von Maccabi Haifa ablösefrei nach Favoriten und unterschrieb einen Dreijahresvertrag bei den "Veilchen".

Viola TV: Alon Turgeman unterschreibt bei Austria Wien https://t.co/SNBTDQhfOH pic.twitter.com/e0Uh1bjfr5 — FK Austria Wien (@FKAustriaWien) 1. Juni 2018