Hier die Highlights aller Bundesliga-Spiele

Rapid verpatzte Heimauftakt mit 1:1 gegen Altach



Der SK Rapid Wien hat seinen Heimauftakt in der Fußball-Bundesliga verpatzt. Die Hütteldorfer kamen am Samstag trotz langer Führung gegen den SCR Altach nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus und mussten die Tabellenführung abgeben. Nach einem Tor von Rückkehrer Deni Alar (35.) gelang dem eingewechselten Hannes Aigner (88.) noch der Ausgleich.

Sturm Graz gewann auch in Innsbruck mit 3:2



Sturm Graz hat in der Fußball-Bundesliga auch das zweite Spiel gegen einen Aufsteiger gewonnen. Beim ersten Bundesliga-Spiel auf dem Innsbrucker Tivoli nach mehr als vier Jahren gewannen die Grazer gegen Wacker Innsbruck mit 3:2 (1:0). Die Innsbrucker warten nach einer neuerlichen guten Leistung und zwischenzeitlichem 0:3-Rückstand dagegen weiter auf den ersten Punkt nach der Bundesliga-Rückkehr.

Mühsamer 2:0-Last-Minute-Sieg Salzburgs in Mattersburg



Fußballmeister Salzburg hat zum Auftakt der 2. Bundesliga-Runde am Samstag in Mattersburg einen hart erkämpften 2:0-Last-Minute-Sieg gefeiert. Nachdem man über 90 Minuten erfolglos gegen das Defensivbollwerk der Burgenländer angelaufen war, erlösten Andre Ramalho (93.) und Munas Dabbur (95.) die "Bullen" erst in der Nachspielzeit.

Verpatzte Hartberger Heim-Premiere: Admira siegte 1:0

Aufsteiger TSV Hartberg hat seine Heim-Premiere in der Fußball-Bundesliga verpatzt. Die Steirer mussten sich der Admira am Sonntag in der zweiten Runde trotz engagierter Leistung mit 0:1 geschlagen geben. Stephan Zwierschitz sorgte mit einem traumhaften Freistoß (73.) für einen Befreiungsschlag der zuletzt kriselnden Südstädter. Hartberg muss hingegen weiter auf den ersten Oberhaus-Punkt warten.

LASK gegen St. Pölten nur 0:0 - Ullmann vergab Elfer



Der LASK hat sich am Sonntag in der zweiten Runde der Fußball-Bundesliga im Heimspiel gegen den SKN St. Pölten mit einem 0:0 begnügen müssen. Der Europacup-Starter hatte zwar über die gesamte Spielzeit ein deutliches Übergewicht, brachte den Ball aber nicht ins Tor - so etwa in der 60. Minute, als Maximilian Ullmann einen Elfmeter vergab.

WAC feierte mit 1:0 gegen Austria zu Hause ersten Saisonsieg



Die Neustarts-Euphorie bei Austria Wien hat den ersten echten Dämpfer erfahren. Die Mannschaft von Thomas Letsch musste sich am Sonntag in der zweiten Runde der Fußball-Bundesliga dem Wolfsberger AC auswärts 0:1 (0:0) geschlagen geben. Die Lavanttaler feierten damit ihren ersten Saisonsieg. Michael Sollbauer avancierte mit seinem Tor zum Matchwinner (72.)