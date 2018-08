Hier die Highlights aller Bundesliga-Spiele

Rapid blamiert sich gegen WAC mit 0:0



Fußball-Rekordmeister Rapid ist auch im zweiten Saison-Heimspiel in der Fußball-Bundesliga sieglos geblieben. Nach dem 1:1 gegen Altach vor einer Woche kamen die Hütteldorfer am Sonntag im Allianz Stadion gegen den WAC nur zu einem schmeichelhaften 0:0. Die Generalprobe vor dem wichtigen Europa-League-Qualifikations-Rückspiel gegen Slovan Bratislava brachte nicht den erhofften Befreiungsschlag.



Video zum Thema Rapid Wien gegen Wolfsberger AC - 0:0 Diese Videos könnten Sie auch interessieren Wiederholen

St. Pölten nach 2:0-Sieg gegen Sturm auf Platz 2



St. Pölten bleibt - abgesehen von Serienmeister Red Bull Salzburg - das Team der Stunde in der Fußball-Bundesliga. Das Team von Dietmar Kühbauer besiegte am Sonntag Vizemeister Sturm Graz in der heimischen NV-Arena dank Treffern von Daniel Luxbacher (12.) und Taxiarchis Fountas (86.) 2:0 (1:0). Damit bekleiden die Niederösterreicher nach drei Runden den zweiten Tabellenplatz

Video zum Thema St. Pölten gegen Sturm Graz - 2:0 Diese Videos könnten Sie auch interessieren Wiederholen

LASK müht sich zum Last-Minute-Sieg gegen Admira



Der LASK hat in der Fußball-Bundesliga am Sonntag erstmals voll angeschrieben. Ein Last-Minute-Tor von Markus Wostry (91.) bescherte den Linzern in der dritten Runde einen 1:0-(0:0)-Erfolg bei Admira Wacker. Damit feierte die von Trainer Oliver Glasner stark umgekrempelte Truppe auch eine gelungene Generalprobe für das Europa-League-Rückspiel gegen Besiktas Istanbul am Donnerstag.



Video zum Thema FC Admira Wacker gegen LASK - 0:1 Diese Videos könnten Sie auch interessieren Wiederholen

Innsbruck feiert im Westderby ersten Sieg



Im Westderby der bisher noch sieglosen Teams zwischen dem SCR Altach und Wacker Innsbruck haben sich die Tiroler 2:1 (2:1) durchgesetzt. Damit feierte das Team von Karl Daxbacher am Samstag in der dritten Runde den ersten Saisonerfolg in der Fußball-Bundesliga.



Video zum Thema SCR Altach gegen FC Wacker Innsbruck - 1:2 Diese Videos könnten Sie auch interessieren Wiederholen

Hartberg feiert gegen Mattersburg Premierensieg



Aufsteiger Hartberg hat am Samstag in der dritten Runde mit einem souveränen 4:2-(3:1)-Heimsieg über Mattersburg die ersten Punkte in der Fußball-Bundesliga geholt. Treffer von Zakaria Sanogo (1.), Florian Flecker (33.) und Michael Blauensteiner (62.) sowie ein Eigentor von Mattersburg-Tormann Markus Kuster (38.) ebneten den Steirern den Weg zum hochverdienten Erfolg.



Video zum Thema TSV Hartberg gegen SV Mattersburg - 4:2 Diese Videos könnten Sie auch interessieren Wiederholen

2:0 - Austria gegen Super-Bullen chancenlos



Der erste Schlager der noch jungen Saison der Fußball-Bundesliga ist an den Titelverteidiger gegangen: Red Bull Salzburg setzte sich am Samstag in der dritten Runde zuhause gegen Austria Wien mit 2:0 (1:0) durch und thront mit dem Punktemaximum an der Tabellenspitze. Patson Daka (38.) und Munas Dabbur (77.) sorgten für einen verdienten Sieg gegen harmlose Gäste.