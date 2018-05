Jetzt fix: Schaub verlässt Rapid Wien

Gerüchte hielten sich schon länger, jetzt ist es fix: Louis Schaub verlässt Rapid Wien und wechselt zum 1. FC Köln. Der 23-jährige ÖFB-Internationale nimmt laut Rapid seine im Herbst 2016 bei der Vertragsverlängerung vereinbarte Ausstiegsklausel in Anspruch und schließt sich dem deutschen Traditionsklub an, der den direkten Wiederaufstieg in die Bundesliga als Ziel ausgegeben hat.