Massenschlägerei zwischen LASK- und Rapid-Fans

Um 17 Uhr startete das Spiel LASK gegen Rapid in der Bundesliga, aber Tumulte gab es schon vier Stunden vorher. Gegen 13 Uhr eskalierte die Situation am Urfahrmarktgelände und endete in einer Massenschlägerei, wie die Polizei gegenüber oe24 bestätigt. Dutzende LASK- und Rapid-Fans waren daran beteiligt.

Festnahmen

Die randalierenden Fans sollen dabei in einem Restaurant in Streit geraten sein und schließlich sogar Autos demoliert haben. Informattionen über Verletzte lagen zunächst keine vor.

Mehrere Personen wurden festgenommen. Sie werden das Spiel am Sonntag wohl nicht mehr im Stadion live zu Gesicht bekommen. Stattdessen können sie sich auf die Einvernahme durch Polizeibeamte freuen.