Sturm-Fans treten gegen Salzburg nach

Nachdem der FC Salzburg im Europa League-Halbfinale gegen Marseille eine bittere Niederlage einstecken musste, traten jetzt die Sturm-Fans nach. Im Bundesligaspiel vom Wochenende in Wals-Siezenheim rollten sie ein Transparent mit französischer Aufschrift aus: "Le Dieu du foot vous niquera toujours“, was übersetzt so viel heißt wie: "Der Fußballgott wird euch immer f...en."

Sympathischer war da noch das Transparent für Rapid-Legende Steffen Hofmann, den die Sturm-Fans kürzlich noch ehrten – oe24 berichtete. Mit dem Tritt gegen Salzburg fallen sie mit Geschmacklosigkeit auf.

Red Bull Salzburg gelang gegen Sturm trotzdem der Erfolg und ein Rekord: Als erstes Team im österreichischen Fußball holte das Team fünf Meistertitel in Folge. Und das erreichten sie bereits in der 33. Bundesliga-Runde. Die "Bullen" entschieden das Spiel vor 14.912 Zuschauern in Wals-Siezenheim dank einer starken zweiten Hälfte noch mit 4:1 für sich.