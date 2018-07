Sturm Graz will Bayern-Star

Deni Alar hat Sturm Graz in Richtung Hütteldorf verlassen. Jetzt läuft in Graz die Suche nach einem Nachfolger auf Hochtouren. Im Visier ist dabei offenbar ein Talent des FC Bayern München. Wie Sturmnetz berichtet, soll Kwasi Okyere Wriedt Alar vergessen machen.

Der 23-jährige Ghanaer spielt seit dem vergangenen Sommer in München. In 29 Spielen für die Amateure erzielte er 21 Tore und verbuchte sieben Assists. Im Oktober erlebte er beim Pokal-Hit gegen RB Leipzig sein Profi-Debüt. Im November folgte gegen Gladbach auch sein erster Einsatz in der Bundesliga.

"Otschi", der 1,88 m groß ist und Schuhgröße 46 2/3 hat, lief in der Folge auch zwei Mal für das ghanaische Nationalteam auf.