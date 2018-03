Trainer-Job: So läuft Poker mit Herzog

Das wäre ein Hammer: Andreas Herzog wird beim WAC als Nachfolger von Heimo Pfeifenberger gehandelt. Es gab bereits ein Treffen mit Präsident Dietmar Riegler und dessen Vize Christian Puff in Wien. ÖSTERREICH berichtete am Dienstag darüber. Nur wie stehen die Chancen auf ein Engagement?

Gegenüber SPOX sagt Puff: "Wir haben ein sehr positives Gespräch geführt und das Interesse ist beidseitig." Herzog sei laut eigener Aussage ebenfalls angetan, könnte sich vorstellen, den Vorletzten der Bundesliga zu übernehmen. Eine Chance und ein Risiko für ihn!

Der 49-Jährige wartete bislang vergeblich auf einen Posten im Klub-Fußball. In der Vergangenheit war er ausschließlich im Verband tätig. In Österreich als Co-Trainer beim ÖFB-Team (2005 bis 2009) und danach Teamchef der U21, in den USA als Assistent von Jürgen Klinsmann (2012 bis 2016). Mehrmals galt er bei Rapid oder dem Nationalteam als Favorit, stets bekamen aber andere den Vorzug.

"Bis Freitag wollen wir eine Entscheidung"

In Wolfsberg scheint nun die Zeit reif. Mit zehn Punkten auf Schlusslicht St. Pölten ist der Vorsprung komfortabel, ein Abstieg eher unwahrscheinlich. Sprich: Herzog könnte bis zur neuen Saison mehr oder weniger in Ruhe mit dem Team arbeiten, ihm seinen Stempel verpassen. Danach müsste er abliefern. Ob das mit dem WAC möglich ist? Schwer zu sagen. Zumal die finanziellen Mittel begrenzt sind.

"Bis Freitag", kündigt Puff an, "wollen wir eine Entscheidung." Herzog meinte zuletzt, er habe "einen gewissen Qualitätsanspruch und Vorstellungen von der Infrastruktur und den Rahmenbedingungen". Findet er das in Kärnten vor, scheint die Zusammenarbeit wahrscheinlich.