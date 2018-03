Trainer-Sensation um Andreas Herzog?

Direkt nach dem 1:5 gegen Rapid wurde Heimo Pfeifenberger beurlaubt - Präsident Dietmar Riegler reagierte damit auf die Talfahrt der Kärntner, die nur eines der letzten 21 Bundesliga-Spiele gewannen. Kurios: Der Trainer gab sein Ende sogar selbst auf der Pressekonferenz bekannt.

Er verzichtete darauf, verbal nachzutreten. "Ich habe nichts anderes erwartet, wenn du da eine Klatsche kriegst. Ich bin schon sehr lang im Geschäft, irgendwann kommt der Zeitpunkt, da ist es wieder einmal vorbei", so der 51-Jährige. Vom Klassenerhalt ist er überzeugt. "Wir waren in der Vergangenheit näher am Abstieg dran als jetzt. Es ist jetzt noch nichts passiert und ich bin mir sicher, dass es die Mannschaft hinkriegt."

Der WAC sucht im Saison-Finale einen neuen Coach. "10 bis 15 Bewerbungen", gab Riegler zu verstehen, sind bei ihm eingelangt. Namen wollte er nicht kommentieren - ein heißer Kandidat ist laut ÖSTERREICH-Informationen Andreas Herzog. Kommt es zum Trainer-Hammer?

Treffen mit Herzog in Wien?

Riegler trifft sich mit dem österreichischen Rekord-Teamspieler in Wien, um über ein mögliches Engagement zu sprechen. Herzog erklärte zuletzt im Sportmagazin, er sei für alles offen. "Wichtig ist mir, dass es ein Verein ist, der eine klare Philosophie lebt und wo die Chemie im zwischenmenschlichen Bereich passt."

Er betonte allerdings, "einen gewissen Qualitätsanspruch und Vorstellungen von der Infrastruktur und den Rahmenbedingungen" zu haben. Bislang wartet der 49-Jährige vergeblich auf eine Chance als "Chef" im Klub-Fußball, war von 2012 bis November 2016 Assistent von Jürgen Klinsmann beim US-Team, davor Teamchef der ÖFB-U21.

Neben ihm soll beim Vorletzten auch Ex-Rapidler Zoran Barisic ein Thema. Er stand von 2013 bis 2016 in Hütteldorf an der Seitenlinie, ist nach vier Monaten in der Türkei beim Erstligisten Karabükspor seit Sommer 2017 vertragslos. Hartbergs Christian Ilzer ist ebenfalls im Gespräch.