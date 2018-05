Unwetter-Chaos: WAC gegen Austria in Halbzeit abgebrochen

Sturm Graz hat am Samstag in der 34. Fußball-Bundesliga-Runde den zur Teilnahme an der Champions-League-Qualifikation berechtigenden Rang zwei gefestigt. Der frischgebackene Cupsieger feierte gegen den LASK einen 3:1-Heimsieg und liegt nun neun Punkte vor den viertplatzierten Linzern sowie acht Zähler vor dem Dritten Rapid, der am Sonntag Meister Red Bull Salzburg empfängt.

Außerdem fixierte die Admira die Teilnahme an der Europa-League-Qualifikation. Durch ein Heim-1:1 gegen Mattersburg können die Südstädter nicht mehr von der fünften Stelle verdrängt werden. Schlusslicht SKN St. Pölten feierte mit einem 3:1 in Altach den ersten Sieg unter Neo-Coach Dietmar Kühbauer. Die Partie zwischen dem WAC und der Austria wurde zur Pause beim Stand von 2:0 für die Kärntner wegen Unwetter abgebrochen, ein neuer Termin soll am Sonntag bekanntgegeben werden.

Neuaustragung nach Abbruch