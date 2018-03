Wunsch-Stürmer gibt Rapid einen Korb

Smail Prevljak, von Red Bull Salzburg an Mattersburg ausgeliehen, hat in 23 Spielen 13 Tore erzielt. Alle 112 Minuten lässt er es im gegnerischen Gehäuse klingeln. Der Lohn: am Wochenende feierte er sein Debüt für die bosnische Nationalmannschaft.

Auch Rekordmeister Rapid war auf den Stürmer aufmerksam geworden und beschäftigte sich mit einer Verpflichtung. Doch das können sich die Grün-Weißen abschminken. Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, denkt Salzburg nicht daran, sein Sturm-Juwel an Rapid abzugeben.