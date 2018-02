Koller Top-Favorit auf Fink-Nachfolge

Nur 27 Punkte nach 24 Runden - so schlecht war die Austria noch nie. Die Europa League in weiter Ferne. Und so kam es, wie es kommen musste: Die Veilchen haben sich vom einstigen Erfolgscoach Thorsten Fink und seinem Co Sebastian Hahn getrennt. AG-Boss Markus Kraetschmer und Sportdirektor Franz Wohlfahrt haben sich schon direkt nach der 1:2-Niederlage bei der Admira beraten, sind lange zusammengesessen und haben schließlich eine Entscheidung getroffen. Nachdem sie das Okay vom Aufsichtsrat bekommen hatten, musste Fink zum Rapport. Danach war er seinen Job los.

Fink gefasst: "Wünsche der Austria alles Gute"

Der 50-jährige Deutsche zeigte sich gefasst, hat wohl damit gerechnet: "Das Positive überwiegt, denn wir hatten erfolgreiche Jahre. Zuletzt haben aber die Ergebnisse nicht gepasst, und da hat man als Klub keine Zeit, um wochenlang auf eine Verbesserung zu warten. Ich wünsche dem Klub alles Gute für die Zukunft." Fink - seit 2015 im Amt - hat die Veilchen in der Liga auf Platz 2 und 3 geführt. Zusätzlich schaffte er es zweimal in die Gruppenphase der Europa League.



Wohlfahrt bedankte sich bei Fink: "Er hat in den letzten zweieinhalb Jahren sehr erfolgreich gearbeitet." Kraetschmer erklärt: "Wir sind zum Schluss gekommen, dass wir jetzt Maßnahmen setzen müssen, um den Turnaround zu schaffen."



Fink hatte immer wieder kritisiert, dass die namhaften Abgänge nicht kompensiert wurden. Zum Verhängnis wurde ihm neben den wenigen Punkten aber wohl auch das Spielsystem. Unattraktiv und nicht erfolgreich. Die Fans fanden es "zum Kotzen" und hoffen jetzt auf Besserung.

Wer wird Nachfolger?

Das heißeste Gerücht in Wien: Andreas Ogris soll interimistisch bis Sommer übernehmen. Der 53-Jährige wäre die billigste Lösung, da er schon im Verein ist. Die violette Legende trainiert die Amateure. Er ist schon 2015 als Interimstrainer bei den Profis eingesprungen.

Ogris wäre aber nur Platzhalter. Ab der neuen Saison ist ein echter Sensationscoup geplant. Ex-ÖFB-Teamchef Marcel Koller soll künftig am Verteilerkreis die Anweisungen geben. Koller soll schon seit längerem bei den Veilchen hoch im Kurs stehen. Der Schweizer kennt und schätzt Franz Wohlfahrt seit der gemeinsamen Zeit beim ÖFB und war oft und gerne Gast auf der Austria-Tribüne. Koller wäre einem entsprechenden Angebot wohl nicht abgeneigt. Auch Sportmoderator Michael Gigerl sprach über das Hammer-Gerücht bei Cafe Puls. Ein Engagement des beliebten Trainers könnte am ehesten am Geld scheitern. Koller müsste im Vergleich zu seinem ÖFB-Job einige Abstriche in Kauf nehmen.

Andere Optionen für die Austria wären:

Ernst Baumeister (61): Ist eine Austria-Legende, derzeit aber mit der Admira auf der Siegerstraße. Veilchen-Fans haben sich auf Twitter schon für ihn ausgesprochen.



Roman Mählich (46): Kickte am Ende seiner Karriere für die Veilchen. Der ORF-Experte trainiert derzeit den Erstligisten Wiener Neustadt, ist auf Aufstiegskurs.



Werner Gregoritsch (59): Österreichs U21-Teamchef versteht sich sehr gut mit Austrias Sportdirektor Franz Wohlfahrt, ist aber seit 2011 weg vom Klubfußball.



Oliver Glasner (43): Hat mit Aufsteiger LASK die Europa League im Visier. Er hat als Assistent von Erfolgscoach Roger Schmidt bei Red Bull Salzburg gelernt.