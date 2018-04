Violetter Kunstrasen im Austria-Stadion

Im neuen Stadion der Wiener Austria werden wohl nicht nur die Ränge in den Vereinsfarben erstrahlen. Wie die Favoritner am Mittwoch mitteilten, soll rund um das gesamte Spielfeld ein violetter Kunstrasen verlegt werden. Dies inkludiere auch die beiden Coaching-Zonen sowie die Aufwärmbereiche der Wechselspieler, hieß es in der Klub-Aussendung.

"Es war der Wunsch vieler Anhänger, auch im Spielfeldbereich so violett wie möglich zu sein. Diese Arena hat Stil", betonte Austria-Vorstand Markus Kraetschmer. Die neue Generali-Arena soll in drei Monaten eröffnet werden.