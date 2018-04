Vor Derby: Kapitänschaos bei Austria

Ausgerechnet vor dem Derby gehen der Austria die Führungsspieler aus. Kurios: Für den Hit am Sonntag fallen bei den "Veilchen" gleich vier Kapitäne aus! Eigentlich trägt ja Robert Almer die Schleife. Doch der Keeper hat seit mehr als einem Jahr kein Spiel mehr bestritten (Kreuzbandriss). Also übernahm Alexander Grünwald das Kapitänsamt. Doch der verletzte sich auch schon früh in der Saison (Knorpelschaden).

Holzhauser und Serbest fehlen Gelb-gesperrt

Grünwald arbeitet am Comeback -für die Startelf im Derby wird es jedoch noch nicht reichen. Der Nächste in der Hierarchie ist Raphael Holzhauser. Der fehlt am Sonntag gesperrt. Genau wie Tarkan Serbest, der ihn schon zweimal vertreten hat. So wandert die Schleife wohl zu Michael Madl oder Florian Klein.

Ein spannendes Derby ist garantiert. Rapid feierte zuletzt drei Siege in Serie, erstmals seit Oktober. Die Austria hingegen geht mit vier Siegen aus den letzten fünf Spielen und dem Traum von Europa in den Kracher am Sonntag - es ist alles angerichtet für einen heißen Tanz. Zum 327. Mal kreuzt man am Sonntag die Klingen. Heuer dank des Cup-Duells schon zum 5. Mal - zwei Mal siegte Rapid (je auswärts), zwei Mal trennte man sich Remis. Rapid-Coach Djuricin: "Eine Saison ohne Derby-Niederlage wäre einmalig und toll für den ganzen Verein." Zuletzt gab es das vor vier Jahren. Damals gab es allerdings nur vier Duelle.

Rapid will mit 4. Sieg in Serie Platz 3 absichern

Djuricin stellt jedenfalls klar: "Wir gehen in das Spiel, um zu gewinnen. Das Selbstvertrauen bei uns ist groß." Das untermauert Kapitän Schwab, mit neun Saisontoren bester Rapid-Torjäger: "Wir haben jetzt eine kleine Serie gestartet, wollen diese gegen die Austria fortsetzen und Platz 3 so schnell wie möglich fixieren." Auswärts verlor Rapid gegen den Lokalrivalen seit März 2015 nicht.