Wegen Frauen: Austria-Heimspiel in Linz?

Das letzte Bundesliga-Heimspiel der Austria vor der Übersiedlung in die neue Generali Arena gegen Salzburg könnte kurioserweise in Linz über die Bühne gehen. Das Wiener Happel-Stadion ist am 27. Mai wegen des Frauenlaufs im Prater "belegt". "Das einzige Stadion, das voraussichtlich zur Verfügung steht, ist Linz", hieß es von der Austria-Pressestelle.

Näher gelegene Ausweichquartiere kommen aufgrund von anderen Bundesliga-Partien der 36. Runde oder - wie im Fall von Rapids Allianz Stadion - grundsätzlich für die Austria nicht infrage. Das Linzer Gugl-Stadion sei wegen seiner Eignung für die Unterbringung von VIP-Gästen der wahrscheinlichste Austragungsort für das Spiel, erklärte Austria-Sprecher Christoph Pflug der APA - Austria Presse Agentur. Gespräche diesbezüglich seien schon seit einiger Zeit am Laufen.

Theoretisch möglich ist auch eine Verlegung auf einen Tag Mitte der Woche, um doch im Happel-Stadion spielen zu können. Da in der letzten Runde alle Spiele zeitgleich ausgetragen werden müssen, müsste allerdings die gesamte Runde verschoben werden. Dafür müsste sich eine Mehrheit der zehn Bundesliga-Klubs aussprechen. Eine Entscheidung soll am Montag bei einer Liga-Konferenz getroffen werden, bestätigte Pflug.