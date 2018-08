Hartberg mit Premierensieg in Bundesliga

Aufsteiger Hartberg hat am Samstag in der dritten Runde mit einem souveränen 4:2-(3:1)-Heimsieg über Mattersburg die ersten Punkte in der Fußball-Bundesliga geholt. Treffer von Zakaria Sanogo (1.), Florian Flecker (33.) und Michael Blauensteiner (62.) sowie ein Eigentor von Mattersburg-Tormann Markus Kuster (38.) ebneten den Steirern den Weg zum hochverdienten Erfolg.



Hartberg, das zum Auftakt 2:3 bei Vizemeister Sturm Graz und dann daheim 0:1 gegen Europa-League-Quali-Teilnehmer Admira verloren hatte, gab damit die Rote Laterne ab und lag vor den Sonntagsspielen als Fünfter sogar in der oberen Tabellenhälfte. Die Mattersburger, die zuletzt gegen Meister Salzburg eine 0:2-Heimniederlage in der Nachspielzeit kassiert hatten, fielen indes vom siebenten auf den zehnten Rang zurück. Die Tore für die Gäste erzielten Marko Kvasina (5.) und Jefte Betancor (70.).



Schneller Start

Es dauerte lediglich 54 Sekunden, da stand es nach einem langen Pass von Michael Huber, den Sanogo mit einem Schuss ins lange Eck perfekt verarbeitete, bereits 1:0 für Hartberg. Doch die Freude über diese Führung war von kurzer Dauer, denn schon in der fünften Minute hieß es 1:1. Eine Flanke von Andreas Gruber köpfelte Alois Höller zu Kvasina, der den Ball volley nur noch über die Linie zu drücken brauchte.



Auch danach sahen die 2.812 Zuschauer in der Profertil Arena eine muntere Partie mit Chancen auf beiden Seiten. So prüfte etwa Daniel Kerschbaumer Hartberg-Schlussmann Rene Swete (10.), während Sanogo aus ähnlicher Position wie beim Führungstreffer das Außennetz traf (15.). Bei einer abgerissenen Flanke von Flecker musste Kuster zur Ecke klären (23.).



Ertlthaler scheiterte am Tormann

Nach einer unglücklichen Aktion von Swete, der im Strafraum Kvasina unabsichtlich gefoult hatte, entschied Schiedsrichter Walter Altmann sofort auf Elfmeter (29.). Julius Ertlthaler scheiterte jedoch am Tormann, der die Ecke erriet, den Ball ans Lattenkreuz lenkte und auch den anschließenden Kopfball von Höller parierte (30.).

Nur drei Minuten später schlug es dafür zur Freude der Hartberg-Fans auf der Gegenseite ein: Nach einem weiten Abstoß von Swete vollendete Flecker nach schönem Zusammenspiel mit Youba Diarra. In dieser Szene machte sich wie schon beim 1:0 das Fehlen des angeschlagenen Mattersburg-Abwehrchefs Cesar Ortiz bemerkbar. Und es kam noch schlimmer für die Burgenländer: Einen Eckball von Dario Tadic schlug sich Kuster mit einer verunglückten Abwehr ins eigene Tor.



Nach der Pause diktierte Hartberg das Match. Rajko Rep (47., 58.) ließ zwei Hochkaräter aus, so war es Blauensteiner vorbehalten, nach einem Eckball auf 4:1 zu stellen (62.). Der eingewechselte Betancor, der nach Jano-Flanke und Verlängerung von Höller per Kopf traf, betrieb noch Ergebniskosmetik. Auf der Gegenseite musste sich Kuster bei einem Gewaltschuss von Flecker strecken (79.). Auch Marcel Holzer (90.), Flecker und abermals "Joker" Holzer (beide 92.) scheiterten im Finish am Mattersburg-Tormann.