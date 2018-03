So ein schlechtes Fußballspiel habe ich seit Langem nicht gesehen. Da fehlen mir wirklich die Worte. Altach ist ein Schatten seiner selbst. Früher war das eine Macht zu Hause. So leicht war es wahrscheinlich noch nie, dort zu gewinnen.

Aber was Rapid zeigt, ist nicht zu erklären. Keine Leidenschaft, kein Spielaufbau, kein Pressing, keine Sprints, keine Laufbereitschaft. Also so eine Leistung habe ich nicht erwartet. Das hat für mich so ausgesehen, als würden sie diese Partie einfach nur runterspielen.

Nicht einmal wirkliche Chancen hat Rapid vorgefunden, einfach unfassbar. Das ist enttäuschend, eine Blamage. Für Grün-Weiß sind das wieder zwei verlorene Punkte. So wird man sich auf lange Sicht im Kampf gegen die Admira richtig schwertun.

Diese Leistung ist mir wirklich unerklärlich

Dabei war Altach so schlecht wie lange nicht, die müssen mit dem 0:0 hochzufrieden sein. Die Vorarlberger hatten keine Berechtigung, das Spiel zu gewinnen. Genauso wenig wie Rapid. Das 0:0 ist die logische Konsequenz.

Es gibt nichts Schlimmeres, was du nach einem Spiel sagen kannst, als dass es fad war. Genau das war es. Ein Armutszeugnis für Rapid. Die Leistung ist mir ein Rätsel und unerklärlich.