Auf Facebook: Fans wüten gegen Djuricin

Fußball-Bundesligist Rapid hat am Montag den Vertrag mit Trainer Goran Djurcin bis zum Sommer 2019 mit Option auf eine weitere Saison verlängert. Wie der Rekordmeister bekanntgab, sei das Vereinspräsidium am Montagabend der Empfehlung von Sport-Geschäftsführer Fredy Bickel einstimmig gefolgt.

"Goran Djuricin hat die Mannschaft in einer enorm prekären Lage übernommen und es geschafft, dass die Entwicklung wieder nach oben geht. Trotz der zu erwartenden Rückschläge spielen wir eine durchaus ansprechende Saison, auch der Punkteschnitt ist angesichts der damaligen Startgegebenheiten absolut in Ordnung", erklärte Bickel am Tag nach der 2:4-Niederlage im Schlager bei Sturm Graz in einer Aussendung.

Die Rapid-Fans sind allerdings alles andere als angetan von der Vertragsverlängerung. Von "Frechheit", "Dummheit" "Bekenntnis zum Mittelmaß" war auf Facebook zu lesen. Die Kommentare der User unter der Meldung "Done Deal!" waren zumeist negativ. "Realitätsverweigerung? Masochismus? Was kann zu dieser Entscheidung geführt haben? Eine vernünftige Erklärung bitte! Begnügt man sich tatsächlich mit der Mittelmäßigkeit?"

Eine mögliche Erklärung findet ein Fan: "Sorry lieber Vorstand, aber das gipfelt in Dummheit. Ihr verkauft uns diesen Stillstand als Fortschritt weil der Amateur-Trainer das macht was ihr wollt und billig ist. Anders lässt sich das nicht erklären."

Kaum ein Grün-Weißer brach nach der Vollzugsmeldung in Jubelstürme aus. Djuricin hat weiter einen schweren Stand beim Anhang. Der Hunger nach Titeln konnte auch diese Saison nicht gestillt werden und das ist auch der Hauptkritikpunkt: "Einen Tag nach dem 2:4 in Graz und Platz 4...Ich würde so gern schimpfen, aber wozu... Aus 10 titellosen Jahren werden jetzt mal fix 11."