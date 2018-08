Bratislava verbannt Rapid-Fans aus Innenstadt

Rapids Drittrunden-Hinspiel in der Fußball-EL-Qualifikation auswärts gegen Slovan Bratislava wird von großen Sicherheitsvorkehrungen begleitet. Wie slowakische Behörden den Hütteldorfern mitteilten, werden vor dem Match am Donnerstag Ansammlungen von grün-weißen Fans im Stadtzentrum ausdrücklich nicht geduldet und infolgedessen aufgelöst.



Die Rapid-Anhänger werden in einem Bus-Konvoi von Österreich kommend direkt zum Auswärtssektor des Stadion Pasiensky gebracht und nach Spielende wieder zurück nach Wien chauffiert. Rund 500 Tickets sind für Rapid-Anhänger reserviert, die keine Karten für neutrale Stadionbereiche erwerben dürfen. Slovans Fanszene gilt als gewaltbereit.