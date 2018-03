Irre Bier-Panne bei Rapid-Sieg

Kein Bier, klirrende Kälte und eine bescheidene Leistung der eigenen Mannschaft. Das einzig erwärmende am Cup-Viertelfinale war das glückliche Weiterkommen. Der Rekordmeister steht wie im Vorjahr im Halbfinale des österreichischen Fußball-Cups. 7200 grün-weiße Fans zitterten auf den Tribünen, der eine oder andere hätte gerne ein Bier gehabt, doch auch das wollte nicht hinhauen. Bei bis zu minus 14 Grad konnte nicht gezapt werden, die Bierleitungen waren zugefroren.

Da kam keine Jubelstimmung auf. Erst beim 2:1 durch Giorgi Kvilitaia riss es die Anhänger von den Sitzen. Die Hütteldorfer machten gegen Erste-Liga-Tabellenführer SV Ried einen 0:1-Rückstand weg und gewannen nach einem Doppelschlag binnen 87 Sekunden in der zweiten Hälfte mit 2:1 (0:1). Für den Vorjahresfinalist war es im vierten Cup-Duell mit den Oberösterreichern der erste Erfolg.

Julian Wießmeier brachte die Gäste in der Nachspielzeit der ersten Hälfte mit einem Elfmeter in Führung, nachdem Rapid-Torhüter Richard Strebinger Seifedin Chabbi im Strafraum von den Beinen geholt hatte. Bei Temperaturen rund um 10 Grad unter Null glich Joelinton in der 75. Minute ebenfalls per Strafstoß nach Wießmeier-Hands aus. Giorgi Kvilitaia köpfelte Rapid keine zwei Minuten später nach Flanke des starken Thomas Murg zum 2:1.