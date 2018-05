Rapid: Bei Krawallen die Nummer 1

Rapid ist laut Innenministerium der Verein, bei dem es die meisten Krawallmacher unter den Fans gibt. Allein 2016/2017 wurden 193 Rapid-Hooligans angezeigt. Doppelt so viele wie in der Saison zuvor. Bei Sturm wurden 2016/2017 93, bei der Austria 79 Rowdys angezeigt. Insgesamt wurden in der Bundesliga und in der Ersten Liga 622 Personen angezeigt, im Jahr davor 480. Eine alarmierende Statistik, die noch nicht einmal die aktuelle Saison berücksichtigt. Heißt: Das Skandalderby im Weststadion wurde dabei noch nicht erfasst.

© GEPA

Rapid-Fans feiern ihre Mannschaft



Allerdings: Setzt man die absoluten Zahlen in Relation zu den Fans, fielen bei Rapid (Zuschauerschnitt 18.860) nur 0,46% unangenehm auf. Bei der Austria (Schnitt 7.163) sind es 1,21%.