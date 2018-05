Rapid holten sich Segen vom Papst

Österreichs Fußball-Rekordmeister, der SK Rapid Wien, holte sich am Mittwoch den Segen an höchster irdischer Stelle: Eine Delegation der Wiener reisten nach Rom und wurden am Vormittag im Vatikan, in der Audienzhalle Paul VI. von Papst Franziskus zu einer Privataudienz empfangen.

Die Abordnung der Hütteldorfer wurde angeführt von Präsident Michael Krammer, den Geschäftsführern Fredy Bickel und Christoph Peschek und Cheftrainer Goran Djuricin. Auch zahlreiche Spieler wie Kapitän Stefan Schwab und Ehrenkapitän Steffen Hofmann wurde die besondere Ehre zuteil.