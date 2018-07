Steffen Hofmann: So emotional war sein Rapid-Abschied

„Danke Steffen“ – ganz Rapid bedankte sich am Sonntag noch einmal ihrem Rekordspieler. Nach 16 Jahren, 540 Spielen und 128 Toren beendete der Deutsche im Mai seine Karriere. Am Sonntag bekam er sein Abschiedsspiel, spielte im ausverkaufen Weststadion mit Weggefährden und Freunden gegen Rapid. Das emotionale Highlight vor Anpfiff: Hofmanns Töchter Sophie-Marie und Emily sangen für ihren Vater „You will never walk alone.“

Abschied einer Legende

Dazu kamen Grußbotschaften ehemaliger Kollegen wie Kainz, Beric, Herzog oder Burgstaller. Sportlich präsentierte sich Hofmann noch in blendender Verfassung – zusammen mit Bruder Alexander, Freund Hagreaves sowie Rapid-Legenden mit insgesamt 3.778 Spielen für Grün-Weiß feierte er im Jux-Spiel einen 4:2-Erfolg. Hofmann traf dabei vier Mal. Elf Minuten vor Schluss drehte er unter tosendem Applaus mit Tränen in den Augen seine letzte Runde. Der Abschied einer Legende. P. Scheichl

