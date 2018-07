Transfer-Hammer: Rapid will Alar zurück!

Nach dem monatelangen Fehlen von Neuzugang Andrija Pavlović (Muskelriss im Hüftbereich) wird Rapid in der Offensive nachrüsten – und plant dabei den absoluten Transfer-Kracher! Wie ÖSTERREICH exklusiv erfuhr, wird Grün-Weiß bei Sturm-Goalgetter Deni Alar die Ausstiegsklausel in Höhe von knapp 1 Million Euro ziehen. Das erste Treffen hat bereits stattgefunden. Demnach soll sich Rapid bereits mit dem 28-Jährigen einig sein, nur die Unterschrift fehlt noch. Auf ÖSTERREICH-Nachfrage erklärte Sportboss Bickel: "Ich kann diese Idee bestätigen, mehr kann und will ich zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht sagen."

Rapid ist nach der Verletzung von Neo-Stürmer Pavlovic und den Ausfällen von Giorgi Kvilitaia und Philipp Schobesberger gezwungen offensiv nachzurüsten. Das nötige Kleingeld sollte nach dem Verkauf von Top-Verteidiger Lucas Galvao vorhanden sein.

Eine Transfer-Bestätigung bei Alar wird wohl erst in den nächsten Tagen folgen. Weil Sturm Wind von der Sache bekommen hat, wird nun versucht, Alars Vertrag finanziell nachzubessern. Der steirische Vizemeister will in Hinblick der anstehenden Campions-League-Qualifikation alles daran setzen, seinen Goalgetter doch noch zum Verbleib zu überreden. Kein Wunder, war der 2-fache Teamspieler in seinen 82 Spielen für den amtierenden Cup-Sieger an 48 Toren direkt beteiligt. Für Alar ist der Wechsel zu Rapid eine Rückkehr. Bereits zwischen 2011 und 2016 kickte er bei den Grün-Weißen, erzielte dabei in 139 Pflichtspielen 43 Tore.

Sturms erfolgreiches Team aus dem Vorjahr (Vizemeister, Cupsieger) fällt damit weiter auseinander. Vor allem die Wiener Klubs wilderten in der Steiermark. Die Austria hat sich bereits die Dienste von James Jeggo, Christian Schoissengeyr und Bright Edomwonyi gesichert, Marvin Potzmann wechselte hingegen zum grün-weißen Stadtrivalen. Auch Shootingstar Peter Zulj könnte Sturm noch abhandenkommen. Er steht vor einem Wechsel in die deutsche Bundesliga.

