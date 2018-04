Bullen wollen heute Mut tanken

Kein leichter Gang steht heute Titelverteidiger Red Bull Salzburg bevor. Drei Tage nach dem 2:4 bei Lazio wartet in Pasching im Duell der besten Frühjahrsteams der Bundesliga der LASK auf die „Bullen“. Gegen den formstarken Aufsteiger will Trainer Marco Rose mentale Stärke zurückgewinnen: „Wichtig ist, dass wir den Kopf und die Brust wieder aufrichten.“

LASK plant Kontersystem wie Salzburg-Gegner

Wieder einmal muss der viel zitierte „Schalter“ umgelegt werden. „Wir wollen beim LASK mit einer energiegeladenen Leistung aufwarten“, stellte Rose klar – wohl keine leichte Aufgabe. „Sie sind mannschaftstaktisch sehr stark, sehr kompakt, aggressiv gegen den Ball, mit einer klaren Idee“, so seine Kurzanalyse der Oberösterreicher. Diese haben neben dem derzeit verletzten Mergim Berisha mit Samuel Tetteh eine zweite Offensivwaffe mit Salzburger Leihstempel in ihren Reihen. Sechs LASK-Siege in acht Frühjahrsspielen, die jüngsten drei davon in Folge, sind eine deutliche Warnung an die Gäste. Bei den Oberösterreichern wittert man jedenfalls gewisse Chancen. „Wir trauen uns zu sagen, dass wir Mittel und Wege haben, es Salzburg schwer zu machen, zu Torchancen zu kommen, und sie in Bedrängnis zu bringen“, sagte Trainer Oliver Glasner, einst „Co.“ von Roger Schmidt bei den „Bullen“. Das Vorbild in puncto Umsetzung heißt aktuell Lazio. „Wir werden aus sehr kompakter Defensive agieren. Wir trauen uns das zu.“

Fans stürmen Hit gegen Lazio

„Die Lehre ist, dass sich Niederlagen einfach nicht gut anfühlen“, meinte Salzburg-Trainer Marco Rose nach der 2:4-Niederlage in Rom. Es war die erste Pleite seit 35 Partien bzw. August 2017 für die erfolgsverwöhnten Salzburger. Dennoch steht der 12. Mann weiter hinter dem Team der Bullen. Das Red-Bull-Stadion ist für das Rückspiel gegen Lazio (Do., 21.05 Uhr, live Puls 4) mit 29.500 Zuschauern restlos ausverkauft. Nicht nur die Anhänger sind optimistisch, auch die Spieler glauben fest an das Wunder. Stefan Lainer gibt die Marschroute vor: „Wir können das durchaus noch drehen. Abschreiben sollte man uns nicht.“ Kapitän Alexander Walke beurteilt die Ausgangslage so: „Die Chancen stehen 50:50.“

Auch die Italiener sind sich angesichts des Heimerfolges noch nicht sicher, dass der Halbfinal-Einzug fix ist. Trainer Simone Inzaghi warnt seine Mannschaft vor zu viel Euphorie: „Salzburg hat es uns sehr schwer gemacht. Der Aufstieg ist noch sehr weit entfernt.“