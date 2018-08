Sturm-Spieler tobt: "Hansln, die zu Hause nichts zu sagen haben"

Sturm Graz hat den von Fans und Führung geforderten Befreiungsschlag verpasst. Der früh in der Saison gehörig unter Druck stehende Fußball-Vizemeister fand am Sonntag auch beim Heim-1:1 gegen den Bundesliga-Letzten SCR Altach nicht in die Erfolgsspur zurück - drei Tage nach dem Europacup-Aus ein neuerlicher Dämpfer. Die fans der Grazer quittierten die schwache Leistung der eigenen Mannschaft mit einem gellenden Pfeifkonzert. Das kam bei den Spielern natürlich nicht so gut an. Lukas Grozurek, der Torschütze zum 1:0 schoss gegen die Fans: "Jeder soll machen, was er glaubt, aber wenn einzelne Hansln, die zu Hause nichts zu sagen haben, pfeifen müssen, sollen sie es machen. Uns ist es wurscht. Wir haben versucht, denen, die uns zuletzt so großartig unterstützt haben, etwas zurückzugeben. Das ist leider nicht so gut gegangen."

Aber auch Grozurek kritisierte die Leistung der Mannschaft. Er vermisste am Ende auch die nötige Kampfkraft. "Klar, die letzten Wochen waren anstrengend. Wir sind aber voll fit und müssen da einfach drübergehen", sagte der Torschütze zum 1:0. "Warum wir so zurückgefallen sind, kann ich nicht sagen. Fakt ist: Das darf zuhause nicht passieren. Der Ausgleich war ja nur eine Frage der Zeit."

Andere zeigen Verständnis

Die Zuschauer sind unzufrieden, wie wir", sagte Lackner. Kreissl zeigte ebenfalls Verständnis. "Wir müssen den Ärger der Fans aushalten", sagte der Wiener, während sich Trainer Heiko Vogel nach dem Krampfspiel vor die Mannschaft stellte. "Ich kann die atmosphärische Stimmung im Stadion nicht beeinflussen. Aus der Sicht des Trainers hat die Mannschaft die Pfiffe aber nicht verdient." Nach vier Runden halten die vierplatzierten Steirer wie der WAC und LASK bei sieben Punkten.