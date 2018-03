Wacker sorgt für Mega-Überraschung

Der Fußball-Erste-Liga-Club Wacker Innsbruck hat bei der Bundesliga den Antrag auf Zulassung seines Amateurteams in der künftigen 2. Liga gestellt. Das gaben die Tiroler am Donnerstag bekannt. Möglich wäre das aber nur dann, wenn den Wacker-Profis der Einzug ins Oberhaus gelingt. Derzeit liegt Innsbruck auf Rang eins, ein Aufstiegsplatz ist um vier Punkte abgesichert.

Eine Aufnahme der Wacker-Amateure, derzeit in der Regionalliga West an neunter Stelle, könnte für die Bundesliga ein Problem lösen. Zuletzt bestand die Gefahr, dass für die 2. Liga nicht wie geplant 16 Mannschaften gefunden werden können, weil aus der Regionalliga West zu wenige Vereine Interesse an einem Aufstieg zeigten. Am (heutigen) Donnerstag endete die Nennfrist für die zweithöchste Spielklasse.