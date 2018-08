Cup: Lady-Kracher in Runde zwei

Wattens. Mit einem 6:1-Sieg zum Saisonstart sendeten die Tiroler ein klares Signal an die Konkurrenz. Ganz nach dem Motto: Heuer führt der Meistertitel in der 2. Liga nur über die WSG Wattens. Hauptverantwortlich an der Spitze des 1930 gegründeten Klubs steht ­Diana Langes-Swarovski. Dank ihrem Star-Appeal zieht die Tochter von Unternehmer-Legende Gernot Langes die mediale Aufmerksamkeit auf sich. Offen spricht sie über das angepeilte Saisonziel: „Wir wollen auf jeden Fall schauen, dass wir ganz schnell nach oben in die höchste Liga kommen. So schnell wie möglich hoffentlich.“

Transfer-Connection mit Rekordmeister Juventus

Der Wattens-Kader ist auf jeden Fall schon bundesligatauglich. Neben Ex-Nationalspieler Andreas Dober tummelt sich mit Alhassane Soumah (26) sogar ein Kicker von Italiens Rekordmeister Juventus Turin in den Reihen der Tiroler. Möglich gemacht hat den Deal die gute Italien-Connection von Präsidentin Langes-Swarovski. Sollte sich Soumah gut entwickeln, ist eine mögliche Transfer-Intensivierung mit Juve möglich.

Ein weiteres Indiz auf die erstmalige Teilnahme in der Bundesliga? Fakt ist: Schon jetzt stiehlt Wattens dem FC Wacker Innsbruck, dem großen Bruder aus der Landeshauptstadt, die Show.

2. ÖFB-Cup-Runde mit Lady-Kracher

Die 2. ÖFB-Cup-Runde hat es in sich! Am 25. bzw. am 26. September kommt es gleich zu zwei Bundesliga-Duellen. Mittendrin: alle beiden großen Hauptstadtklubs. Ein besonders schweres Los erwischte die Austria mit Sturm. Die Veilchen haben Heimvorteil. Auswärts muss Rapid ran. Die Grün-Weißen gastieren in Mattersburg.

Zu einem Lady-Kracher kommt es in Hartberg. Der Klub von Brigitte Annerl empfängt Wattens. Dort hat Diana Langes-Swarovski das Sagen.

Die Partien:

Schwaz – RB Salzburg

Stadl-Paura – LASK

Mattersburg – Rapid

Austria – Sturm

Hartberg – Wattens

Spieltermin:

25. und 26. September