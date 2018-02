Rapid zittert vor Frost-Duell mit Ried

Mit dem 2:0 gegen den LASK und dem damit verbundenen ersten Sieg im Jahr 2018 verschaffte sich der SK Rapid wieder Luft. Diesen Schwung will man in das Cup-Duell mit Ried (20:30 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) mitnehmen.

"Ich hoffe, es haben alle kapiert, dass es nur so funktioniert. Wir müssen immer 100 Prozent auf den Platz bringen, dann ist mit dem Verein einiges möglich", sagt Thomas Murg. Gegen den Erstligisten will man das unter Beweis stellen. Für Goran Djuricin ist klar: "Es wartet ein schweres Spiel gegen einen schwierigen Gegner. Wir legen den Fokus auf uns, wollen unbedingt aufsteigen, das Ziel ist das Finale in Klagenfurt."

Das sagt auch Murg, der auf seinen Ex-Klub prallt. "Es wartet ein ähnlicher Gegner wie der LASK, sie spielen viel Pressing und sehr offensiv. Wir dürfen nicht glauben, einige Prozente weniger reinlegen zu können. Dann werden wir auf den Boden der Realität geholt. Wenn die Einstellung aber wie Samstag passt, dann mache ich mit keine Sorgen."

Statistik spricht klar für Rapid

Ziel ist gegen den Erste-Liga-Leader der zweite Halbfinal-Einzug in Serie, um den Traum vom ersten Cup-Titel seit 23 Jahren am Leben zu halten. Die Statistik verheißt Gutes: 42 Mal gastierte Ried bislang bei den Grün-Weißen, nie gingen die Innviertler nach 90 Minuten als Sieger vom Platz.

Trainer Lassaadd Chabbi will das ändern:"Wir fahren nicht nach Wien, um schöne Fotos vom Stadion zu machen, sondern versuchen weiterzukommen."