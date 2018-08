Fanhype in der Regionalliga

Dieses Wochenende war ein historisches für Österreichs Regionalfußball: Nach 2.141 Tagen Pause kam es in der Liga Mitte wieder einmal zu einem Grazer Derby. Das Duell zwischen dem GAK und den Sturm Amateuren übertraf alle Erwartungen.

6.180 Fans peitschten den GAK zum Derbysieg

Unglaubliche 6.180 Zuschauer pilgerten Freitagabend in die Merkur Arena. Aufgrund des prognostizierten, riesigen Fan-Ansturms hatte der GAK das Spiel vor eigenem Publikum in die alte Heimat verlegt. Was am Ende dabei herauskam, war Gänsehautstimmung pur. Da wurde die Tatsache, dass der Aufsteiger die packende Partie gegen die "Blackies" mit 3:2 für sich entscheiden konnte, schon fast zur Nebensache.



Schon zum Liga-Auftakt hatte sich gezeigt, dass die 3. Spielklasse einen absoluten Publikumsmagneten hinzubekommen hat: Beim Gastspiel von Gleichenberg beim GAK setzten sich die "Rotjacken" vor 1.870 euphorischen Fans mit 3:0 durch. Der sportlich makellose Kult-Klub garantiert bisher für Feuerwerke auf und abseits des Platzes.

Auf den Sport-Club wartet das 1. Heimspiel am Freitag

Und auch in der Regionalliga Ost bahnt sich dieses Wochenende eine Fan-Party an. Denn am Freitag (19.30 Uhr) gibt der Wiener Sport-Club sein Heim-Debüt in dieser Saison. Gegen Neusiedl jagt der Kult-Klub dabei den zweiten Sieg im zweiten Spiel. Die tolle Unterstützung von der voll besetzten Friedhofstribüne ist dem Sport-Club sicher