Angelt Jose Mourinho nach Alaba?

Mourinho will nachrüsten. Der zweite Platz in der Premier League hinter Manchester City und seinem Erzrivalen Pep Guardiola dürfte Mourinho gar nicht geschmeckt haben. Es ist bekannt, dass der Manchester Trainer sein Team im Sommer massiv verstärken will. Laut dem spanischen Fußball-Magazin Don Balon hat er jetzt dafür mit dem Bayern-Star James Rodriguez kontaktiert und dabei auch über Alaba gesprochen.

Don Balon ist immer wieder an Transfergerüchten dran. Jetzt schreibt das spanische Online-Fußballmagazin, dass Mourinho Interesse an David Alaba und James Rodriguez angedeutet hat. Der portugiesische Star-Trainer von Manchester United hat angeblich James Rodriguez angerufen. Bayern hat Rodriguez für zwei Jahre von Real Madrid geliehen. Der FCB kann aber für etwa 32 Millionen Euro die Option zur Verpflichtung wählen.

David Alaba macht sich Gedanken über einen Wechsel

Mit seinen 25 Jahren ist David Alaba an einem Punkt zu überlegen: Bleibt er bis zum Ruhestand bei den Bayern, oder wechselt er noch einmal. Im März erst sagte der Wiener gegenüber Medien, er wisse, dass diese Entscheidung auf ihn zukommen würde. Er fühle sich wohl bei Bayern, könne sich aber auch vorstellen, einen anderen Weg zugehen, den nächsten Schritt zu machen.

Die Gerüchte kommen kurz nach Bekanntwerden, dass ein Ronaldo-Transfer für Mourinho "höchste Priorität" habe.