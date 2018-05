Austrias Serbest spielt für die Türkei

Austria-Mittelfeldspieler Tarkan Serbest wurde für den Kader der türkischen Nationalmannschaft nominiert. Der 24-Jährige entschied sich damit gegen den ÖFB, für dessen U21-Mannschaft er von 2015 bis 2016 neun Länderspiele absolvierte.

"Ich habe euch bereits im Vorjahr an dieser Stelle exklusiv darüber informiert, dass ich hier vor einer schwierigen Entscheidung stehe - und wie man anhand des Zeitraums feststellen kann, habe ich mir diese alles andere als leicht gemacht. Ich fühle mich sowohl Österreich als auch der Türkei sehr stark verbunden. Mircea Lucescu, Trainer der Türkei, war in den vergangenen Monaten häufig in Wien, hat sich um mich bemüht und mir von seinen Plänen erzählt. Auch mit Franco Foda gab es vor einigen Monaten ein Telefonat. Dieses verlief total korrekt. Ich würde sagen, dass die persönliche Perspektive, auch als Resultat aus diesen Gesprächen, schlussendlich ein wichtiger Faktor für meine Entscheidung war. Bedanken möchte ich mich auch bei der Austria, die mich zum Auftakt des Lehrgangs dabei sein lässt, sofern das endgültige OK der FIFA wie erwartet nächste Woche eintrifft.", schrieb Serbest auf Instagram.