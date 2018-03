Beim Urinieren erwischt: Rot für Goalie

Armando Prisco konnte wohl nicht länger warten. Der Schlussmann vom italienischen Viertligisten Messina sorgte am Sonntag im Derby gegen Igea für eine kuriose Szene. Fünf Minuten vor Spielende musste Prisco - der erst in der Halbzeit eingewechselt wurde - unbedingt seine Blase entleeren und urinierte hinter dem Tor.

„Ich habe so getan, als ob ich mich dehne, weil ich wusste, dass ich beobachtet werde. Und ich wollte nicht, dass die Leute mitbekommen, was ich tue“, so der Schlussmann nach dem Spiel. Dennoch bekam der Schiedsrichter die kuriose Szene mit und entschied sich zu einer drastischen Maßnahme. Er ahndete die Unsportlichkeit und zeigte dem Schlussmann die rote Karte.

Besonders bitter für Messina: Der Club hatte das Wechselkontingent bereits ausgeschöpft, ein Feldspieler musste deshalb ins Tor. Ein Treffer fiel dennoch nicht mehr, die Partie endete torlos.