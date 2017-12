Boavista-Star stirbt am Heiligen Abend

"Heute steht ein Stern mehr am Himmel. Ruhe in Frieden, Edu!" Mit diesen rührenden Worten gab der portugisische Spitzenverein Boavista Porto auf Twitter den Tod eines seiner hoffnungsvollsten Sturm-Talent bekannt.

Edu partiu, mas nunca nos vai deixar!

Hoje, há mais uma estrela no Céu ????

Descansa em Paz, Edu! pic.twitter.com/Qdstqqv4BJ — Boavista FC (@boavistaoficial) 24. Dezember 2017

Edu Ferreira (20) verlor am heiligen Abend seinen Kampf gegen den Krebs. Im November 2016 wurde bei dem Stürmer ein Tumor im Oberschenkelknochen entdeckt. Er musste sich vom Sport zurückziehen, um sich auf seine Genesung zu konzentrieren.

Erst Anfang Dezember wurde bekannt, dass Boavista den Vertrag mit Edu bis 2019 verlängert hatte, um ihm bei seinem schwersten Kampf beizustehen. Am Sonntag veröffentlichte der Verein dann auf Facebook folgendes Statement: "Edu ist gegangen, aber er wird uns nie verlassen! Wir erinnern an diesem Tag an die guten Zeiten, die wir zusammen hatten. Die Lücke, die bleibt, wird in unseren Herzen nie gefüllt werden."