Buffon bei Juventus vor Abschied?

Italiens Double-Gewinner Juventus Turin hat am Montag für den späten Donnerstagvormittag eine Pressekonferenz mit Gianluigi Buffon angekündigt. Es wird von italienischen Medien angenommen, dass die 40-jährige Torhüterlegende bei diesem Anlass sein Karriere-Ende bekanntgeben wird. Buffon ist nun neunfacher italienischer Fußball-Meister, ein Rekord. Am Samstag spielt Juve noch daheim gegen Verona.



Buffon hatte im Herbst mit Italien im Play-off die WM in Russland verpasst. Ein anderes unerreichtes Ziel des Goalies dürfte der Gewinn der Champions League bleiben. Sollte die Partie gegen Verona sein letzter Einsatz für Juventus sein, könnte Buffon Ende Mai/Anfang Juni noch zu einem Abschied im Nationalteam kommen. Italien wird in dieser Phase drei Freundschaftsspiele bestreiten.