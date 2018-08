Doppelschlag von Ronaldo bei Juve-Debüt

Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo hat bei seinem Debüt für Juventus Turin zweimal angeschrieben. Beim 5:0 von Italiens Serienmeister gegen die eigene U21-Mannschaft aus der Nachwuchsliga Primavera war der Portugiese am Sonntag bereits in der 8. Minute erfolgreich. Bei der Partie im kleinen piemontesischen Ort Villar Perosa herrschte großer Trubel um den Neuzugang.



Die 4.800 Eintrittskarten für das Spiel waren bereits seit Wochen ausverkauft. Juventus begeht im mit der Agnelli-Familie stark verbundenen Villar Perosa traditionell den Saisonbeginn. Es herrschten strenge Sicherheitsvorkehrungen.



Nicht mit von der Partie war Arnel Jakupovic. Der im Frühjahr von Juventus ausgeliehene ÖFB-U21-Teamstürmer (20) kehrte nach Ende seines Engagement bei Juve in der Primavera im Sommer zu Empoli zurück.