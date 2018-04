FC Barcelona ist Cup-Sieger!

Der FC Barcelona will sich nach dem Aus im Champions-League-Viertelfinale mit dem nationalen Double trösten. In der Primera Division sind sie knapp vor dem Titelgewinn. Am Samstagabend haben sich die Katalanen um Messi im Wanda Metropolitano, der Heimstätte von Atletico Madrid, den vierten Gewinn der Copa del Rey in Folge geholt. Sevilla war heute Abend einfach kein ebenbürtiger Gegner für Messi & Co. Der FC Barcelona fertigte Sevilla mit 5:0 ab und ist nun neuer Spanischer Cupsieger.

Die Tore erzielten:

Luis Suárez 14' und 40'

Lionel Messi 31'

Andrés Iniesta 52'

Philippe Coutinho 69' (E)

