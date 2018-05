Fan-Ärger wegen Bayern-Testspiel in Kärnten

Es sollte ein Fußball-Fest werden: der FC Bayern München und Paris St-Germain treffen kurz nach der WM in Klagenfurt aufeinander. Die Fans der Münchner sind trotzdem sauer. Der Grund sind die Eintrittspreise, die Champions-League-Niveau haben.

Am 21. Juli treffen die Münchner im Klagenfurter Wörtherseestadion aufeinander. Obwohl zahlreiche Stars auf beiden Seiten da wohl noch im WM-Urlaub sein werden, will der Veranstalter wohl ordentlich abkassieren. Zwischen 57 und 77 Euro müssen Fans auf den Tisch legen, wenn sie das Freundschaftsspiel sehen wollen. Der Ärger in den sozialen Netzwerken ist verständlicherweise groß.