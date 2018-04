Gewalt-Eklat: Attacke auf Besiktas-Coach

Das mit Spannung erwartete Rückspiel der beiden Stadtrivalen Fenerbahce und Besiktas Istanbul im Halbfinale des türkischen Fußball-Cups ist am Donnerstag nach etwa einer Stunde wegen Zuschauer-Ausschreitungen abgebrochen worden. In aufgeheizter Atmosphäre des Fenerbahce-Stadions wurde Besiktas-Trainer Senol Günes davor von einem Gegenstand am Kopf verletzt worden.

Nachdem sich Günes ärztlich versorgen lassen musste, zog sich das Team von Besiktas geschlossen in die Kabine zurück und wurde von Einsatzkräften der Polizei abgeschirmt. Daraufhin pfiff Schiedsrichter Mete Kalkavan die Partie nicht mehr wieder an.

© Getty Images

Bereits im Hinspiel, in dem sich beide Teams 2:2 getrennt hatten, hatte es wegen der rauen Spielweise beider Mannschaften drei Feldverweise gegeben. Im Rückspiel zeigte der Referee schon nach 30 Minuten die Rote Karte gegen Besiktas-Verteidiger Pepe. Sein Teamgefährte Ricardo Quaresma wurde bei der Ausführung eines Eckballs von einem Schlüsselbund getroffen.

Ob die Partie wiederholt wird, war am Donnerstagabend nicht klar. Zunächst muss sich nun der türkische Fußballverband mit den Ausschreitungen und der Wertung des Spiels befassen.