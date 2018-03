'Ibra' sorgt sofort für Schlagzeilen

Fußball-Star Zlatan Ibrahimovic fühlt sich in der US-Filmstadt Los Angeles schon sichtlich wohl. Der 36-jährige Schwede, dessen Wechsel von Manchester United zu Los Angeles Galaxy in der vergangenen Woche für Schlagzeilen gesorgt hatte, ist zuversichtlich, dass er auch in der nordamerikanischen Profi-Liga MLS das fortsetzt, wofür er in Europa bekannt ist: Tore und Titel.

"Ich weiß, wozu ich in der Lage bin, und ich bin hier, um zu gewinnen", sagte Ibrahimovic am Freitag (Ortszeit) während seiner ersten Pressekonferenz in den USA. Der Stürmerstar war am Donnerstagabend von Hunderten Galaxy-Fans am Flughafen in Los Angeles euphorisch empfangen worden.

Auf die Frage eines Journalisten zu seinem fortgeschrittenen Alter sowie anhaltenden Verletzungsproblemen antwortete Ibrahimovic mit einer Referenz auf einen Hollywood-Blockbuster mit Brad Pitt in der Hauptrolle. "Ich fühle mich wie Benjamin Button. Ich wurde alt geboren, und ich werde jung sterben", sagte er mit einem Schmunzeln. "Macht euch keine Sorgen wegen meines Alters. Es ist nur eine Zahl".

In der laufenden Saison hat Ibrahimovic nur sechs Spiele absolviert - mit mageren 187 Minuten Einsatzzeit. Sein MLS-Debüt könnte er dennoch bereits am Samstag im Derby gegen Los Angeles FC geben. Der Stürmer erklärte, dass er trotz Trainingsrückstand bereit sei, die Mannschaft auf dem Spielfeld zu unterstützen. "Es ist ein wichtiges Spiel. Ich bin aufgeregt. Der Löwe ist hungrig" meinte Ibrahimovic.