Juve-Stars heißen Ronaldo willkommen

Der Mega-Deal ist fix: Nach neun Jahren verlässt Superstar Cristiano Ronaldo Real Madrid und wechselt für 105 Millionen Euro zu Juventus Turin. Der Portugiese casht für seinen bis 2022 laufenden Vertrag 30 Millionen im Jahr.

Bei seinen neuen Teamkollegen kommt der Transfer gut an. "Wir hatten eine großartige Zeit in Madrid. Ich kann es kaum erwarten wieder mit dir zu arbeiten. Heute ist ein spezieller Tag für Juventus", twitterte Sami Khedira.

Benvenuto a Torino, Cristiano ???????? We had a great time together in Madrid, I can‘t wait to get back to work with you! Today is a special day for @juventusfc! ???????? #FinoAllaFine #ForzaJuve #SK6 @cristiano pic.twitter.com/iU4ULPeHmg