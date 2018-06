Doha. Dieser Transfer würde alle Rekorde sprengen! Nur einen Tag, nachdem Zinédine Zidane seinen Rücktritt als Real-Coach bekannt gegeben hat, stand er bereits als Teamchef in Katar im Gespräch. Für einen Vierjahresvertrag soll der 45-Jährige dort über 200 Millionen Euro erhalten.

Titelhamster. Mit Real holte Zidane neun Titel in zweieinhalb Jahren. Darunter dreimal in Folge die Champions League. In Katar würde er die Mannschaft (Weltranglisten-101.) zur Heim-WM 2022 führen.