Mega-Transfer um Neymar vorbereitet: Das sprengt alle Rekorde

Dieser Deal wäre der absolute Mega-Transfer der Geschichte: Paris St. Germain-Superstar Neymar (26) will den Verein verlassen. Real Madrid wird bereits mit ihm in Verbindung gebracht und hat bereits Interesse gezeigt. Im vergangenen Sommer sprengte seine Ablöse vom FC Barcelona zu Paris alles: 222 Millionen Euro gingen über den Tisch. Wahnsinn! Und jetzt will er offenbar seinen eigenen Rekord brechen. Von 260 Millionen soll die Rede sein.

Neymar in der Mannschaft unbeliebt

Laut französischer Tageszeitung "Liberation" hat Neymars Vater bereits mit dem Spielerberater Pini Zahavi (74) aufgenommen. Er war bereits beim Neymar-Deal Barca zu Paris beteiligt. In der aktuellen Mannschaft ist Neymar durch sein extravagantes Verhalten mit extra-Wünschen unbeliebt. Kommt also im Sommer der nächste historische Transfer-Rekord? Es sieht alles nach Abschied aus Paris aus.