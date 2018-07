Özil-Treffer als Arsenal-Kapitän bei 5:1 gegen Paris SG

Mesut Özil hat Arsenal als Kapitän zu einem 5:1-Erfolg im Testspiel gegen Paris St. Germain in Singapur geführt. Der im Zuge der Erdogan-Foto-Affäre aus der deutschen Fußball-Nationalmannschaft zurückgetretene Mittelfeldspieler mit türkischen Wurzeln dankte die Geste von Trainer Unai Emery mit dem Treffer zum 1:0 nach 13 Minuten. Beide Teams waren bei weitem nicht in Bestbesetzung angetreten.



Özil hatte am vergangenen Sonntag in einer weltweit beachteten Erklärung Rassismusvorwürfe geäußert, der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und dessen Präsident Reinhard Grindel wiesen dies zurück.