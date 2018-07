Sensation perfekt! Ronaldo geht zu Juve

Der Deal des Jahrhunderts ist fix! Cristiano Ronaldo wechselt für 105 Millionen Euro Ablöse von Real Madrid zu Juventus Turin in die Serie A. Der Portugiese erhält einen Vierjahresvertrag, casht bei den Italienern 30 Millionen im Jahr.

Der Sensationstransfer wurde von Real bereits auf Twitter bestätigt.

"Hat sich als der Beste der Welt erwiesen"

"Der Verein möchte seine Dankbarkeit gegenüber einem Spieler ausdrücken, der sich als der beste der Welt erwiesen hat und der eine der brillantesten Zeiten in der Geschichte unseres Vereins und Weltfußballs markiert hat. Neben den eroberten Titeln, den erreichten Trophäen und den Erfolgen, die in diesen 9 Jahren auf den Spielfeldern erzielt wurden, ist Cristiano Ronaldo ein Beispiel für Hingabe, Arbeit, Verantwortung, Talent und Verbesserung", heißt es in der offiziellen Stellungnahme der Spanier.

"Jetzt freue ich mich auf Juventus"

"Ich habe lange darüber nachgedacht. Die Zeit bei Real Madrid, die Zeit in dieser Stadt, war die vielleicht schönste meines Lebens. Aber es ist der Moment für einen neuen Zyklus gekommen. Jetzt freue ich mich auf Juventus", so Ronaldo.

Ronaldo bei Real nicht mehr glücklich

Der 33-Jährige schoss in 438 Spielen für die Königlichen 450 Tore und steuerte 131 Assists bei. Zuletzt war er bei den Spaniern aber nicht mehr glücklich, weil er mangelnde Wertschätzung von Präsident Florentino Perez genoss.

Fitnesstests in München absolviert

Den Mega-Deal hat Ronaldo im Urlaub in Griechenland fixiert. Juve-Boss Andrea Agnelli flog dazu extra nach Kalamata. Die Fitnesstests absolvierte er schon vor dem Familientrip in München.

Ronaldo schlug Mega-Angebot aus

Auch aus der chinesischen Liga gab es zuletzt Angebote für den Superstar. Ronaldo soll sogar einen Zweijahres-Vertrag mit 100 Millionen Euro Jahresgehalt ausgeschlagen haben.

Steckbrief Cristiano Ronaldo:

CRISTIANO RONALDO (Portugal/33 Jahre):

Voller Name: Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro

Geboren: 5. Februar 1985 in Funchal

Größe: 1,86 m

Gewicht: 84 kg

Familienstand: ledig, Sohn Cristiano Ronaldo junior (geb. 2010),

Zwillinge Eva und Mateo (geb. 2017) sowie Alana Martina (geb. 2017)

Position: Flügel, Angriff

Verein: Juventus Turin (seit Juli 2018)

Homepage: www.cristianoronaldo.com

Frühere Vereine: Sporting Lissabon (1997-2003), Manchester United

(2003-2009), Real Madrid (2009-2018)



Länderspiele: 154 (85 Tore)

Länderspiel-Debüt: 20. August 2003 gegen Kasachstan

Bisherige Erfolge:

Club-Ebene: Champions-League-Sieger 2008, 2014, 2016, 2017, 2018

Club-Weltmeister 2008,2014,2016;

Englischer Meister 2007,2008,2009, Englischer FA-Cup-Sieger 2004,

Englischer Liga-Cup-Sieger 2006,2009;

Spanischer Meister 2012, 2017, Spanischer Cup-Sieger 2011, 2014



Nationalteam-Ebene: Europameister 2016, Vize-Europameister 2004,

WM-Vierter 2006

Persönliche Auszeichnungen: Weltfußballer (Ballon d'Or) 2008, 2013,

2014, 2016, 2017

Europas Fußballer des Jahres 2014, 2016, 2017

Englischer Torschützenkönig 2008, Spanischer Torschützenkönig 2011,

2014, 2015

Champions-League-Torschützenkönig 2008, 2013, 2014, 2015, 2016,

2017, 2018

(mit insgesamt 120 Treffern Rekordhalter)

Goldener Schuh für Europas besten Torjäger 2008, 2011, 2014, 2015