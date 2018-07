So zerlegt Ibrahimovic die US-Liga

Ausnahme-Könner. Mit 36 Jahren ist Zlatan Ibrahimovic noch immer zu großen sportlichen Erfolgen fähig. Der schwedische Ausnahme-Stürmer schlägt in der US-amerikanischen Fußballliga voll ein. Bei seiner Ankunft in Los Angeles, schaltete er eine ganzseitige Anzeige in den Medien an die Stadt gerichtet mit „Gern geschehen“. Viele sahen darin eine maßlose Übertreibung, aber der Stürmer beweist seine Kritiker lügen.

Erster Ibra-Hattrick in USA. Am Wochenende war seine Mannschaft gegen Orlando in Rückstand. Doch Ibrahimovic änderte alles. Fast im Alleingang besiegte er die überforderten Gegner. Er schaffte seinen ersten Hattrick in den USA und steuerte auch noch einen Assist zum 4:3 Sieg der L.A. Galaxy bei. Der Stürmer hält nun bei 15 Toren in 17 Auftritten. L.A. Galaxy ist seit 9 Spielen ungeschlagen.