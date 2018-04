Diese Nachricht erschüttert die Fußball-Welt: Die Tochter des ehemaligen kroatischen Nationalspielers Josip Simunic (40) ist im Alter von nur vier Jahren am Ostersonntag gestorben. Das kleine Mädchen sei in einer Klinik für Infektionskrankheiten in Zagreb seiner schweren Erkrankung erlegen, berichtete BILD am Freitag.



Bereits am Donnerstag wurde Luciana in Anwesenheit zahlreicher Nationalspieler, Mitarbeiter und Verantwortlicher des kroatischen Fußballverbands auf dem Mirogoj-Friedhof begraben, so die Zeitung.



Der Profi-Sportler hatte Ende 2014 seine Karriere bei Dinamo Zagreb beendet. Zuvor hatte er als Verteidiger in der deutschen Bundesliga mitgemischt: In 271 Spielen spielte er für Hamburg (1997-2000), Hertha (2000-2009) und Hoffenheim (2009-2011).