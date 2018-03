UEFA-Rekordstrafe für Albanien-Topteam

Von 2011-2016 dominierte KF Skenderbeu die albanische Liga. Wegen Spielmanipulationen wird der Verein nun für 10 Jahre aus allen europäischen Wettbewerben ausgeschlossen. Das ist die höchste Strafe, die die UEFA jemals gegen einen Klub verhängt hat. Dazu müssen die Albaner eine Million Euro zahlen.

Laut einem UEFA-Bericht wurden von November 2010 bis April 2016 in insgesamt 53 Spielen mit Skenderbeu-Beteiligungen äußerst verdächtige Wettbewegungen ausgemacht. Darunter fallen sowohl Europapokal-Spiele als auch Spiele in der albanischen Liga und sogar Testspiele. Laut dem Guardian ist sich jedoch Klubpräsident Ardjan Takaj keiner Schuld bewusst und will vors CAS ziehen.