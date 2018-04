Verfeindete Ultras treffen sich - und dann passiert DAS

Es gibt in Italien wohl kaum zwei Mannschaften, die sich weniger leiden können als Napoli und Juventus. Die Beziehung zwischen den beiden Klubs ist nicht erst seit dem Transfer von Gonzalo Higuain belastet. Am Wochenende stand das Spiel Zweiter (Napoli) gegen Erster (Juventus) wieder einmal auf dem Programm. Im Vorfeld der Partie (1:0 durch ein Last- minute-Tor für Napoli) kam es zu unvorstellbaren Szenen.

In einer kleinen Straße in Turin traf eine Gruppe von Napoli-Fans auf Anhänger des verhassten Kontrahenten aus dem Norden. Was dann passierte, sehen Sie hier: