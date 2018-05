Video zeigt: Ibrahimovic watscht Gegner

Der schwedische Superstar Zlatan Ibrahimovic hat nach einer hinterrücks ausgeteilten Ohrfeige für seinen Gegenspieler in der amerikanischen MLS die Rote Karte gesehen. Der 36-jährige Fußball-Profi von Los Angeles Galaxy flog in der Partie bei Montreal Impact am Montag (Ortszeit) in der 42. Minute vom Platz.

À VOIR: Voici le geste qui a coûté un carton rouge à @Ibra_official face à l'@impactmontreal. Le «Zlatan show» prend ainsi fin à la 41e minute. #ImpactTVASports pic.twitter.com/gSgJnE6hZx — TVA Sports (@TVASports) 21. Mai 2018